Chelsea w finale, powróty Lukaku i Conte. Tottenham przegrał na własne życzenie

Chelsea przystąpiła do środowego starcia z wieloma problemami - kontuzje, zniżka formy i ... Romelu Lukaku. Ponad trzy tygodnie temu Belg nagrał wywiad dla Sky, w którym otwarcie mówi o swoim niezadowoleniu w klubie i miłości do Interu. W niedzielę na spotkanie z Liverpoolem trener The Blues Thomas Tuchel odsunął swojego napastnika od składu, a klub ukarał go kwotą 500 tysięcy funtów. Na mecz z Tottenhamem Lukaku pojawił się już jednak w wyjściowym składzie. To był również powrót Antonio Conte na Stamford Bridge, który wygrał z Chelsea Premier League w sezonie 2016/17.

Włoch szybko się jednak zdenerwował. Już w 5. minucie meczu The Blues wyszli na prowadzenie, a błąd Japheta Tangangi wykorzystał Kai Havertz. Przed przerwą młody Anglik jeszcze raz wbił nóż w plecy swoim kolegom. Po rzucie wolnym rywali, wybijając piłkę trafił Bena Daviesa piłką, a to od ramienia lewego obrońcy Tottenhamu wpadła do siatki.