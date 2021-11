Chelsea - Juventus i Barcelona - Benfica. Gdzie obejrzeć wtorkowego hity Ligi Mistrzów? [STREAM, TRANSMISJA]

Chelsea - Juventus. Gdzie i o której?

Zespół Thomasa Tuchela przystąpi do tego starcia jako lider Premier League i wicelider grupy H. Na krajowym podwórku The Blues stracili tylko cztery gole w 12 meczach, a w Lidze Mistrzów tylko jedną. Tą strzelił skrzydłowy Starej Damy Federico Chiesa, a Włosi zwyciężyli w Turynie 1:0. Juventus prowadzi w grupie H z kompletem punktów i ma pewny awans do kolejnej fazy. Chelsea wystarczy wpadka Zenitu lub remis na Stamford. Start meczu o 21. Transmisja na kanale Polsat Sport Premium 1.

Barcelona - Benfica. Gdzie i o której?

Wtorkowy mecz będzie debiutem Xaviego w Lidze Mistrzów w roli szkoleniowca. Barcelona w tym sezonie zawodzi - obecnie mają 6 punktów w 4 meczach, ale tylko 2 "oczka" przewagi nad Benfiką. Problemem jest przede wszystkim ofensywa, bo Blaugrana tylko dwukrotnie trafiła do siatki w Europie. Dla Benfiki będzie to mecz o być albo nie być - jeśli przegrają to mogą zapomnieć o fazie pucharowej. Spotkanie rozpocznie się o 21. Transmisja na kanale Polsat Sport Premium 2.