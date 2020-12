Chelsea i Manchester United wygrywają, kibice znów na stadionach w Anglii

W drugiej odsłonie na boisku pojawiły się jednak najgroźniejsze armaty z Manchesteru. Marcus Rashford i Bruno Fernandes byli oszczędzani na wtorkowe spotkanie z RB Lipsk, ale musieli wesprzeć swoją drużynę. Po tych roszadach gra gości odmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a kibice The Hummers byli świadkami kolejnego come backu Czerwonych Diabłów. Najpierw pięknym strzałem z dystansu wyrównał Paul Pogba, chwilę później United prowadził po trafieniu Masona Greenwooda , a dzieła zniszczenia dokonał Rashford.

Dzięki wygranej Manchester United umocnił się w tabeli, a już za tydzień zespół Ole Gunnara Solskjaer'a czekają derby miasta z Manchesterem City. Obywatele w weekend wygrali z Fulham 2:0 i potwierdzili swoją dobrą formę, więc batalia o prym w mieście zapowiada się pasjonująco.

Niezwykle dużo działo się też w sobotę na Stamford Bridge, gdzie Chelsea podejmowała Leeds United. To goście rozpoczęli strzelanie za sprawą Patricka Bamforda, który w przeszłości był piłkarzem The Blues, jednak nie zadebiutował nawet w pierwszym składzie. Ostatnio Londyńczycy w trudnych momentach mogą liczyć jednak na Oliviera Girouda, a Francuz po czterech golach w środę w Lidze Mistrzow, teraz dał gospodarzom wyrównanie.

Po zmianie stron grała już jednak tylko Chelsea, która nacierała na bramkę Pawii raz po raz, a kolejne akcje marnował Timo Werner. Wreszcie po rzucie rożnym do siatki trafił jednak Kurt Zouma, a tuż przed ostatnim gwizdkiem gości dobił Christian Pulisić. Co ciekawe niektórym do gustu bardziej niż gole mogły przypaść obrazki po zakończeniu spotkania – widok Franka Lamparda świętującego z kibicami to coś, czego fani na całym świecie nie widzieli od bardzo dawna, a tak wszystkim tego brakowało.