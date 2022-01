Chelsea gubi punkty z Brighton. Cały mecz Jakuba Modera

Fantastyczny start sezonu i rywalizacja z Manchesterem City o tytuł chyba już za Chelsea. Podopieczni Thomasa Tuchela przegrali trzy dni temu z Manchesterem City (0:1), a teraz zremisowali 1:1 z Brighton. Oba zespoły grały całkiem niedawno, bo 29 grudnia. Wówczas wynik był dokładnie taki sam.

We wtorek lepiej rozpoczęli goście. W 28. minucie Hakim Ziyech uderzył zza pola karnego, piłka wpadła w kozioł, zaskoczyła Roberta Sancheza i wpadła do siatki. Brighton nie odstawało w pierwszej połowie, ale na gola musieli poczekać do 60. minuty i trafienia Adama Webstera. Od tego momentu The Blues ruszyli do ataku, a Tuchel dokonał potrójnej zmiany wprowadzając Jorginho, Timo Wernera i Kaia Havertza. Mistrzowie Europy nie znaleźli jednak drogi do bramki.

The Blues zgubili punkty w dziewięciu z ostatnich 13 spotkań ligowych (3 zwycięstwa, 8 remisów i dwie porażki) i tracą 12 punktów do The Citizens, którzy mają mecz zaległy. Brighton natomiast nie przegrało od czterech spotkań i wciąż zajmuje 9. miejsce w tabeli.