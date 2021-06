Chcieli sprzedać mieszkanie, wrzucając takie zdjęcia. Co oni sobie myśleli? Galeria absurdów

Sprzedaż mieszkania nie zawsze jest łatwa. Szczególnie wtedy, gdy osoba sprzedająca nie ma choćby podstawowego pojęcia o zasadach marketingu i zamiast pokazywać nieruchomość z jak najlepszej strony, prezentuje światu... to. Zobaczcie autentyczne zdjęcia, które zamieścili w ogłoszeniach o sprzedaży zawodowi agenci nieruchomości.

Nie od dziś wiadomo, że kupujemy przede wszystkim oczami. Specjaliści od marketingu wiedzą o tym dobrze i wykorzystują szereg sztuczek mających sprawić, by lokal na sprzedaż wydawał się bardziej atrakcyjny. W przypadku rynku nieruchomości stosują w tym celu sztukę home stagingu.

Home staging to, w największym skrócie, techniki umożliwiające poprawę wyglądu mieszkania niskim kosztem. Okazuje się, że nieraz wystarczy lekko przestawić meble, dodać kilka źródeł światła i wykonać zdjęcia pod odpowiednimi kątami, by zapyziała, ciasna nieruchomość wydała się nagle jasna, świeża i przestronna. Duży wpływ na zainteresowanie nabywców ma też zamieszczenie w ogłoszeniu zdjęć dobrej jakości – profesjonalnie wykonane, dobrze wykadrowane fotografie potrafią dodać atrakcyjności każdemu wnętrzu. Niestety, nie wszyscy te zasady opanowali.

Gdy do fotografowania mieszkania na sprzedaż zabierają się laicy, najczęściej popełniają te same błędy. Najpopularniejsze z nich to: