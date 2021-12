"Chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć". Przyszły kanclerz Niemiec o relacjach z Polską

Do relacji z Polską przyszły kanclerz Niemiec odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej, zorganizowanej po podpisaniu umowy koalicyjnej przez SPD, Zielonych i FDP. Przypomnijmy, że Olaf Scholz już w środę ma objąć urząd kanclerza.

Polityk został zapytany przez dziennikarzy o stanowisko wobec sporu na linii Warszawa – Bruksela i groźbę nowych podziałów pomiędzy wschodem a zachodem Unii Europejskiej. – Najważniejsze to uniknąć wszelkich podziałów – odparł.

Podkreślając, że Polska jest wielkim narodem i demokracją, Olaf Scholz wyraził zadowolenie, że jest ona częścią wspólnej Unii Europejskiej i można właśnie na jej forum „uzgadniać wspólne sprawy, a czasem też się spierać i w ten sposób razem budować naszą przyszłość”.

Odnosząc się do kwestii praworządności przyszły niemiecki kanclerz stwierdził, że jej ocena jest „słuszna i potrzebna”. – Bowiem w Europie łączy nas także to, że jesteśmy unią państw, przywiązanych do państwa prawa i wolnościowej demokracji – wyjaśnił, dodając, że celem jest, by te wartości panowały „wszędzie w Europie w równym stopniu”.