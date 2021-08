Chciała pomóc lekarzowi wydostać się z frontu wojny. Straciła majątek

Sprawa dotarła do policji kilka dni temu za sprawą pracowników banku. Poprosili oni o interwencję, bo w ich ocenie przelew, którego chciała dokonać 50-letnia klientka, był podejrzany.

Jak się okazało, kobieta od kilku miesięcy przy użyciu jednego z komunikatorów internetowych jest w kontakcie z mężczyzną, który przedstawił się jej jako amerykański lekarz, biorący udział w misji wojskowej w Jemenie. To on zagadnął ją w sieci i od tej pory zaczęli do siebie pisać. Z jej relacji wynikało, że jest on na pierwszej linii walk, codziennie jego życie jest zagrożone i pragnie on koniecznie z tej wojny przyjechać do niej do Polski – mówi Onetowi asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Oszust podpowiedział kobiecie, by w jego sprawie zwróciła się do generała. Podał jego personalia i adresy e-mail, pod które ma wysłać prośbę o zwolnienie go z dalszej służby, ale dane były fikcyjne, a skrzynki mailowe należało do niego lub jego współpracowników – podaje Onet.