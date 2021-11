Chcesz wyglądać młodziej? Ten makijaż odmładzający pomoże ci się cofnąć w czasie. Oto triki na młodą i zdrową twarz. Efekty są powalające

Trik 1: Rozświetlający, lekki podkład

Poświęć czas na dobranie idealnego podkładu. To on ujednolica cerę, zakrywa przebarwienia i wypełnia zmarszczki. Podkład nie powinien być zbyt tłusty i ciężki, gdyż wtedy łatwo o odwrotny efekt do zamierzonego. Postaw na lekki, rozświetlający produkt. Pamiętaj o perfekcyjnym dobraniu odcienia - w przypadku zbyt ciemnej tonacji uzyskamy efekt solarium, co mocno postarzy naszą twarz. Zbyt blady podkład z kolei upodobni nas do mumii.