Chcesz rozwijać biznes z Japończykami? Teraz jest dobry czas, ale są zasady, o których musisz wiedzieć

Japonia to kraj o bardzo długiej historii, unikatową kulturą, także w sferze biznesowej. Nawet dzisiaj, chcąc rozwijać swój biznes w Japonii, bądź nawiązując współpracę z przedsiębiorcami z Kraju Kwitnącej Wiśni, chcącymi inwestować w Polsce, trzeba pamiętać o kilku zasadach wynikających z różnic kulturowych oraz znać podstawy biznesowego savoir-vivre.

Dzisiejsza Japonia to kraj dużych możliwości. Dlatego też wielu przedsiębiorców marzy o podbiciu tamtejszego rynku. Zwiększa się także liczba firm z tego kraju, które inwestują w Polsce. Według raportu PAIH „Poland land of rising opportunities 2019” obecnie w Polsce funkcjonuje około 300 japońskich firm, które tworzą 40 000 miejsc pracy. Polska to główny partner handlowy Japonii w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Mimo znacznej odległości geograficznej i dużych różnic kulturowych Polskę i Japonię zawsze łączyły relacje przyjaźni i udanej współpracy w dziedzinie gospodarki i kultury. W 2019 roku świętowaliśmy 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Z tej okazji nasz kraj odwiedzili Ich Cesarskie Wysokości Książę Akishino i Księżna Kiko, co świadczy o wysokiej randze obustronnych relacji i obchodów rocznicowych. Dla przeciętnego Polaka Japonia wydaje się być krajem odległym zarówno pod względem geograficznym jak i kulturowym. Warto jednak wiedzieć, że ten niezwykły kraj w ostatnich latach bardzo się zmienia. – Ja te zmiany widzę, bo znam Japonię z lat 90., a w ostatnich latach intensywnie podróżowałam do Japonii. Z mojej perspektywy Japonia przeżywa w tej chwili ogromną transformację jeżeli chodzi o otwieranie się na kontakty ze światem zewnętrznym – tłumaczy Lidia Kacprzycka, japonistka i specjalistka ds. zarządzania.

– Otwartość Kraju Kwitnącej Wiśni wynika m.in. z rozwoju turystyki, która zgodnie z polityką poprzedniego premiera Shinzo Abe została uznana za ważną gałąź rozwoju gospodarczego kraju oraz z poszukiwania nowych kontaktów gospodarczych za granicą. Takim krokiem milowym była podpisana w lutym 2019 roku umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy Japonią a Unią Europejską. Umowa znosi wiele ceł i barier, i otwiera dostęp do hermetycznego do tej pory rynku japońskiego. To wszystko oznacza, że rzeczywiście Japonia się otwiera i jest realnie zainteresowana szerszymi kontaktami ze światem zewnętrznym – przyznaje Kacprzycka.

Rosnące zainteresowanie Japonią wpływa na coraz lepsze poznawanie tamtejszych zwyczajów. – Powstało bardzo dużo treści w Internecie przybliżających kulturę Japonii. Warto również pamiętać o Igrzyskach Olimpijskich, do których Japonia od kilku lat się bardzo intensywnie przygotowuje – wyjaśnia japonistka – Mimo niekwestionowanych zmian, różnice kulturowe między Japonią a światem Zachodu są cały czas fundamentalne – dodaje.

Te różnice mogą okazać się szczególnie ważne w relacjach biznesowych z Japończykami, gdzie zachowania naturalne dla polskich przedsiębiorców, niekoniecznie pomogą odnieść sukces w kontaktach z japońskimi partnerami. – Pierwszy czynnik to świadomość, że z Japończykami nie da się robić interesów na odległość. W japońskiej kulturze biznesu bardzo ważne jest zaufanie oraz osobiste relacje. Trzeba dać się poznać jako osoba, która reprezentuje kulturę firmy, stojące za nią wartości, wizje, normy zachowań. To wszystko wymaga właśnie bezpośredniego kontaktu, zaangażowania oraz poświęcenia czasu na to, żeby te relacje w sposób formalny i nieformalny zbudować – mówi Kacprzycka. Japonistka zwraca także uwagę na cierpliwość, w którą często uzbroić muszą się biznesowi partnerzy Japończyków. – Trzeba wiedzieć, że w Japonii w całkowicie odmienny sposób podejmuje się decyzje. Obowiązuje zasada konsensusu, czyli decyzje muszą przejść przez wiele działów i wszyscy muszą się wypowiedzieć, zanim decyzja zostanie podjęta. Po drodze pada mnóstwo pytań, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.

– Warto też pamiętać, ze Japonia to kraj o kolektywnej kulturze, co oznacza, że wartością nadrzędną jest działanie jako grupa i uprzejmość wobec innych. W kontaktach biznesowych należy pokazać się jako partner, który potrafi pracować kolektywnie i zachowuje się w sposób wyrażający szacunek wobec innych. Należy skupić się na tym, co łączy i unikać zachowań konfrontacyjnych, które mogłyby burzyć harmonię – mówi Kacprzycka.

Przygotowując się do spotkania z partnerem japońskim, warto tez pamiętać o podstawowych zasadach biznesowego savoir vivre, bo właśnie znajomość odpowiedniego zachowania świadczy według Japończyków o kulturze człowieka. – Pierwszą jest wymiana wizytówek. Dla Japończyka wizytówka nie jest zwykłym kawałkiem papieru. To raczej namacalne informacje na temat partnera jako członka organizacji – logo firmy, imię, nazwisko, stanowisko. Z tego względu przy wymianie wizytówek obowiązuje zasada najwyższego szacunku. Wizytówki wręczamy i przyjmujemy oburącz, poświęcamy też uwagę na zapoznanie się z informacjami na temat danej osoby. Nie wolno absolutnie się wizytówkami bawić, obracać, coś tam na nich pisać - to byłoby ogromne faux pas – ostrzega Lidia Kacprzycka. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zasada hierarchii. W Japonii wiek i stanowisko są otaczane szacunkiem. Przeważnie najstarsza osoba zajmuje najwyższe stanowisko, dlatego należy zwrócić uwagę na to, kto jest najstarszy, w pierwszej kolejności się przywitać i oddać pierwszeństwo podczas spotkania.