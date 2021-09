Chcemy kupować nowe auta ale się boimy. Winna pandemia. Co jeszcze zmieniło się na rynku motoryzacyjnym?

Z najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że choć od stycznia do sierpnia br. sprzedano w Polsce o jedną piątą więcej nowych samochodów osobowych w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, to w miesiące wakacyjne sprzedaż wyraźnie tąpnęła.