„Charków to Ukraina”. Tysiące ludzi wyszło na ulice przeciwko rosyjskiej agresji OPRAC.: Lidia Lemaniak

Charków, Ukraina, sobota 5 lutego 2022 r. fot. AP/Associated Press/East News

Tysiące ludzi wyszło w sobotę na ulice drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, niosąc transparenty z napisami „Charków to Ukraina” i „stop rosyjskiej agresji”.