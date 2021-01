Cezary Pazura zachęca do szczepienia się przeciw COVID-19. Premiera spotu akcji "Szczepimy się" z udziałem aktora i satyryka [SPOT WIDEO]

- Szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych - mówi aktor i satyryk Cezary Pazura w najnowszym spocie w ramach rządowej akcji #SzczepimySię.

Siostra zrobi to dla brata, mama dla syna, a starszy pan dla żony, dzieci oraz wnuków. O co chodzi? O szczepienie przeciw COVID-19! Tak właśnie rozpoczyna się najnowszy spot zachęcający do szczepień. Występuje w nim także Cezary Pazura, który tłumaczy, dlaczego warto wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień: - Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się!

To kolejna odsłona kampanii informacyjnej Narodowego Programu Szczepień. Wideo zachęcające do szczepień przeciw COVID-19 można od 11 stycznia 2021 r. zobaczyć w internecie i telewizji. 12 stycznia 2021 r. wystartują również spoty radiowe inspirowane nagraniem wideo.