Cezary Pazura kręci spot. Popularny aktor i satyryk ma zachęcać Polaków do szczepień przeciw COVID-19. Kiedy #SzczepimySię?

Najnowszy spot to kolejna część kampanii informacyjnej Narodowego Programu Szczepień. Od 27 grudnia 2020 r. mogliśmy oglądać spoty z udziałem Mateusza i Stanisława Banasiuków. A Ty dla kogo się zaszczepisz? Pytali znani aktorzy. Tym razem głównym bohaterem najnowszego spotu został Cezary Pazura, który na sam koniec wideo zachęci widzów do szczepień słowami - Dla siebie. Dla innych. Szczepimy się! Efekty wczorajszych nagrań będą dostępne już wkrótce w Internecie i telewizji.

Do tej pory Cezarego Pazurę, jako ambasadora kampanii #SzczepimySię, możemy usłyszeć w krótkich spotach radiowych, w których aktor zachęca Polaków do skorzystania ze szczepionek przeciw COVID-19. Można go również dostrzec w przestrzeni medialnej – aktor pojawił się już na kanapie porannego programu Pytanie na Śniadanie czy w programie Newsroom WP, w którym podkreślił, że jedynym sposobem na walkę z koronawirusem są szczepionki.