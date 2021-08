Cezary Kulesza specjalnie dla nas: Chcę być prezesem dialogu. Po pierwsze: reprezentacja. Po drugie i może ważniejsze: szkolenie!

Adam GODLEWSKI: - Jest pan człowiekiem sukcesu, zarówno w biznesie, jak i w sporcie. Po co panu taki kłopot, jak prezesura w PZPN?

Cezary KULESZA: - To oczywiście nie kłopot, a kolejne wyzwanie. Przez 11 lat byłem prezesem Jagiellonii Białystok, po drodze znalazłem się w zarządzie związku, a ostatnie 5 lat pracowałem już w roli wiceprezesa do spraw piłki zawodowej. Można zatem powiedzieć, że dojrzewałem do tej roli i starannie się przygotowywałem. Dużo rozmawiałem z kolegami ze środowiska – zarówno ze związków wojewódzkich, jak i klubów, i to od nich dostałem sygnał, że warto byłoby spróbować powalczyć w wyborach o najwyższy urząd w polskim futbolu. Po długim namyśle uznałem, że to dobry pomysł i podjąłem rękawicę. A jak się już za coś biorę - to na poważnie.