Cezary Kulesza nocą spotkał się z Adamem Nawałką! Czy prezentacja nowego selekcjonera mogłaby odbyć się już dziś? Znamy kulisy rozmów... Adam Godlewski

Adam Nawałka doskonale wie, na czym polega praca selekcjonera reprezentacji Polski. Dlatego jest najlepszym kandydatem do przejęcia kadry przed marcowymi barażami. W nocy spotkał się w tej sprawie z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. fot marek szawdyn/polska press

W czwartek wieczorem w Regent Warsaw Hotel doszło do spotkania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z Adamem Nawałką. Od momentu ucieczki Paulo Sousy ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski to właśnie Nawałka był uznawany za głównego faworyta do przejęcia tej posady. Z uwagi na późną porę zakończenia rozmów, około północy, związek nie podał rezultatu rozmów. Na komunikat czekamy w godzinach porannych. Z naszych ustaleń wynika jednak, że w zasadzie nie ma już powodów, aby odwlekać ogłoszenie powrotu do drużyny narodowej trenera, który pracował z Biało-Czerwonymi w latach 2013-18. Wedle dobrze zwykle poinformowanych źródeł prezentacja nowego-starego selekcjonera mogłaby się odbyć nawet dziś.