Cezary Kulesza chce zrealizować dawny postulat... Zbigniewa Bońka i wybudować siedzibę PZPN. Nowy prezes związku zapowiada tę inwestycję

O tym, że Sawicki na posadzie nie zostanie na dłużej, wskazywało także to, że nominacje otrzymało dwóch nowych zastępców sekretarza, którzy będą przejmować obowiązki. To Piotr Szefer, który był szefem kampanii Kuleszy, oraz Marek Łukiewski, prezes warmińsko-mazurskiego ZPN. Na dziś wydaje się, że większe szanse na pozostanie na stałe na tymczasowej funkcji ma Mikulski, były sędzia międzynarodowy.

Sawicki, dotychczasowy sekretarz generalny związku, ma w okresie przejściowym odpowiadać za ciągłość pracy administracji, a także za organizację wrześniowych meczów eliminacyjnych reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. Początkowo deklarował, że jest otwarty na rozmowy i współpracę z Kuleszą, ale ostatecznie funkcję będzie pełnił tylko do 2 września, o czym w czwartek poinformował na Twitterze.

Ten pierwszy będzie pełniącym obowiązki sekretarza generalnego, natomiast drugi - p.o. przewodniczącego Kolegium Sędziów. Nominacje stanowią niespodzianki dlatego, że Kulesza miał być dla środowiska zmęczonego autorytarnymi rządami Bońka gwarantem zmian, tymczasem na dzień dobry zakonserwował zastany układ. Jak jednak wynika z informacji „Sportowego24”, tylko tymczasowo - do czasu zebrania się nowego zarządu PZPN na wrześniowych obradach.

Najważniejsze decyzje podejmowane przez ekipę Kuleszy w najbliższych dniach będą dotyczyły przeprowadzenia audytu finansowego. Biegli rewidenci mieli już w czwartek wstępnie przejrzeć dokumenty, do których dostęp był w kadencji Bońka utrudniony nawet dla innych członków zarządu. I ocenić, czy potrzebny jest bilans otwarcia. W sytuacji gdy walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, jeszcze przed wyborem nowego prezesa, przegłosowało wybór audytora na najbliższe dwa lata, wydaje się jednak, że wnikliwe przejrzenie wszystkich dokumentów - przez zaufanych rewidentów ekipy, która przejęła stery w PZPN - jest wręcz obowiązkiem. W środowe popołudnie, tuż po wyborze, Kulesza nie był jeszcze przekonany o takiej konieczności. Po całym dniu spędzonym w czwartek w siedzibie przy Bitwy Warszawskiej 1920 roku może jednak zmienić zdanie.

Zwłaszcza że zaufanie, którym sztab nowego prezesa darzył poprzednie władze PZPN, było ograniczone, o czym najlepiej świadczy fakt, że w przeddzień wyborów ludzie Kuleszy zażądali dostępu do… maszynek do głosowania. Na ich wniosek sprzęt usprawniający elekcję przeglądali fachowcy w dziedzinie… cyberprzestępczości. Żaden aspekt nie został zatem pozostawiony przypadkowi.

Kulesza chce budować

Co do wskazanego adresu PZPN, w najbliższej kadencji może się zmienić. Boniek na początku swej pierwszej kadencji rzucał szumne zapowiedzi, że przeprowadzi związek do własnego lokum, po czym przez 9 lat nie zrealizował jednego z najważniejszych postulatów. Najpierw jego ekipa zgłosiła nieprawidłowości - niepotwierdzone przez państwowe służby - przy zakupie działki podczas kadencji Grzegorza Laty, a później nie potrafiła nabyć nieruchomości znajdującej się na tyłach Stadionu Narodowego. Kulesza w wywiadzie dla „Sportowego24”, który wkrótce opublikujemy, zadeklarował:

- Uważam, że warto do tego tematu wrócić. Polski Związek Piłki Nożnej jest dużym związkiem, liczymy się w Europie i własna siedziba na pewno by się przydała. Z tyłu głowy mam na to pomysł, nie wiem tylko jeszcze, czy na działce kupionej w czasach prezesury Laty. Bo nie wiem, czy nie zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego w tamtym rejonie. Wiem natomiast, że warto byłoby postawić taki budynek od podstaw, pod konkretne potrzeby PZPN.