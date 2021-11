Cessak: Można się spodziewać, że szczepionka z nami zostanie

Szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych był we wtorek gościem Radia Plus, gdzie m.in. odnosił się do doniesień o perspektywie produkowanej w Polsce szczepionki przeciwko COVID-19.

– Europejska Agencja Leków przyjęła już finalny wniosek koncernu Novavax dotyczący szczepionki wytwarzanej przez polską firmę Mabion. To bardziej tradycyjna szczepionka, ale mimo wszystko, innowacyjna. Podjednostkowa, czyli z tych starszych typów szczepionek. Bardzo skuteczna, powyżej 90 proc. skuteczności. Posiada substancję przyspieszającą naszą reakcję immunologiczną. Spodziewamy się, że w połowie grudnia będzie zatwierdzenie tej szczepionki – powiedział.