CES 2022, technologiczne nowinki: Chipy dla każdego, projektory jak w kinie i auto ze zmianą koloru karoserii

Nic dziwnego, bo Włosi pokazali siłę na CES 2022. To 44 startupy działające w różnych sektorach, od 5G po zdrowie, przechodząc przez połączony dom i sztuczną inteligencję. Idee prezentowane przez włoskie firmy były niejednorodne. Na przykład Albicchiere to inteligentny dystrybutor wina, który pozwala użytkownikom pić je w idealnych warunkach temperaturowych w domu. Z drugiej strony M2Test opracował test o nazwie BES Test, który wspiera MOC (minerometria kości) do oceny stanu kości i zapobiegania skutkom osteoporozy.

Mogło się podobać

Trudno powiedzieć, co najbardziej zachwyciło Shapiro. Może transmisja danych z małych satelitów z prędkością 100 Mb/s: innowacja startupu Picosats, zdrowie i dobra kondycja M2Test, wspomniany startup, który na czas pomaga diagnozować osteoporozę, czy Tolemaica, która certyfikuje zdjęcia i filmy ze smartfona w ciągu jednej sekundy.

A może działający w dziedzinie zdrowia cyfrowego i nowych technologii Patchai? Digital Health to globalna szansa, zwłaszcza w tym trudnym okresie, Gdy pandemia radykalnie zmieniła nasze życie. Twórcy Patchai zapewniali, że cyfrowe podejście do opieki zdrowotnej może poprawić wrażenia i samopoczucie pacjentów. - Pacjent jest w centrum wszystkiego, co robimy - dodawali. Ta zorientowana na pacjenta platforma jest spersonalizowana, oparta na dowodach i modułowa. Patchai Behavioral Data Engagement Engine zbiera dane dotyczące zdrowia i zapewnia przydatne informacje do monitorowania pacjentów i natychmiastowej interwencji w razie potrzeby. Wspiera onkologię, immunologię, neurologię i wiele innych dziedzin medycyny.