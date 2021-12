Certyfikat covidowy za 1000 zł, również ze wsteczną datą. Skontaktowaliśmy się z oszustami, wiemy, jak działają

Choć szczepienia przeciwko COVID-19 nie są obowiązkowe - a kiedy będą, obowiązek obejmie tylko określone osoby, pracujące w zawodach narażonych na wysokie ryzyko zakażenia się koronawirusem - od początku pandemii pojawiają się ogłoszenia, w których oferowane są zaświadczenia potwierdzające zaszczepienie. W momencie wprowadzenia unijnych certyfikatów covidowych, które mają zwalniać z lockdownowych restrykcji, liczba tych ogłoszeń zwiększyła się. Od kiedy z kolei wiemy, że również w Polsce obowiązkowymi szczepieniami objęci zostaną pracownicy określonych zawodów, ofert przybyło lawinowo.

Żeby trafić na ogłoszenie, nie trzeba szukać. Oto jedna z ofert wystawienia certyfikatu covidowego, wysłanych bezpośrednio do użytkowników mediów społecznościowych.

"Chcesz uniknąć problemów z brakiem szczepień? Nie chcesz ryzykować zdrowia? U nas możesz zakupić wpis do bazy osób zaszczepionych z wygenerowanym paszportem. Wszystko będzie widoczne na pacjent.gov.pl i mObywatel. Zapraszamy do kontaktu" - brzmiała wiadomość, do której załączony był link.