Cenzura na Facebooku. Minister cyfryzacji: Jesteśmy po stronie Konfederacji. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca

W piątek, 14 stycznia, w Sejmie odbyło się spotkanie robocze, w którym brali udział sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Konsultacje dotyczą m.in. sposobów współpracy partii politycznych z międzynarodowymi platformami społecznościowymi.

Politycy spotykają się w związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych nad wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej dotyczącym przejrzystości i targetowania reklamy politycznej oraz stanowiskiem rządu RP do tego dokumentu. Spotkanie to również odpowiedź na ostatnie działania Facebooka, podjęte w stosunku do profili partii Konfederacja.