Ceny prądu nie wzrosną. Nowa akcyza z podpisem prezydenta

Parlamentarzysta z Bydgoszczy do swojego wpisu dodał fragment filmu „Kariera Nikodema Dyzmy”, w której to główny bohater liczy jak dobrze będzie mógł żyć z procentów, z pieniędzy zaoszczędzonych dzięki byciu na „państwowym garnuszku”.

Podkreślić należy jednak, że choć opozycja krytykuje ekspresowe zmiany w ustawie o cenach energii, to podczas piątkowego głosowania w Sejmie, jedynie troje posłów (Stefan Niesiołowski z PSL-UED oraz dwoje przedstawicieli Teraz: Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus) zagłosowało za odrzuceniem rządowego projektu, o czym wspomniał prezydencki rzecznik. - Oczywiście można mówić, że to mogło wyglądać lepiej, być tworzone wcześniej, to jasne. Natomiast jeżeli niemal wszystkie siły parlamentarne, polityczne popierają projekt, to trudno, żeby prezydent nie spełnił woli parlamentu i nie podpisał tej ustawy, która do niego trafiła - stwierdził Błażej Spychalski na antenie TVN24.

Podwyżki cen prądu spowodowane są m.in. rosnącymi notowaniami uprawnień do emisji CO2. Jako, że w naszym kraju dominują elektrownie węglowe, które wytwarzają ogromne ilości dwutlenku węgla to cena energii elektrycznej musiała wzrosnąć.