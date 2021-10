Ceny piwa w przeciągu 3 lat wzrosły o 15 proc. Będzie jeszcze drożej. "Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla tak wysokiej podwyżki"

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie z zaniepokojeniem przyjął rządowy projekt ustawy podnoszącej stawki akcyzy od piwa o 10 proc. w 2022 r. oraz po 5 proc. w kolejnych latach, aż do 2027 r. Jak wyjaśniono w komunikacie, proponowana podwyżka stawki akcyzy na piwo ma wzrosnąć z obecnych 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato do 12,04 zł w 2027 r., co oznacza, że stawka wzrośnie o ponad 40 proc. na przestrzeni zaledwie 6 lat.