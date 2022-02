Ceny paliw w Polsce i innych krajach Europy. Ile kosztują benzyna PB 95 i diesel za granicą? amp

W ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0 od 1 lutego weszła w życie obniżka stawek VAT. Objęła ona m.in. podatek na paliwo, który został obniżony z 23 do 8 proc. - O ile ceny paliwa w innych krajach rosną o 5-6 proc. to u nas, zgodnie z obietnicami, spadły - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak w porównaniu z aktualnymi cenami benzyny w Polsce prezentują się stawki w innych krajach europejskich?