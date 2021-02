Ceny paliw w górę. "Wyhamowanie podwyżek cen na stacjach okazało się krótkotrwałe"

Drożyzna w sklepach. Będzie jeszcze gorzej! Przez podatek handlowy i inne daniny nakładane przez rząd oraz karę dla Biedronki

Małopolskie jabłka w cenie brazylijskich pomarańczy, kiszone ogórki z Charsznicy droższe od cytryn z Chile, cebula i pietruszka ścigające cenowo awokado i bakłażany… Średnie ceny owoców i warzyw wzrosły w porównaniu z końcówką 2019 r. o prawie 18 proc., ceny popularnych wędlin o 10 procent, a ceny pieczywa o ponad 8 proc. Jeszcze szybciej drożeją usługi (finansowe o 28 proc., fryzjerskie – o 11 proc., wizyta u stomatologa – też o 11 proc.) i opłaty, zwłaszcza za mieszkanie i prąd. Rachunki za wywóz śmieci to kosmos: są trzy razy wyższe niż trzy lata temu i o ponad 50 proc. wyższe niż rok temu. A będzie jeszcze gorzej, bo to głównie my, klienci, poniesiemy koszty podatku handlowego i innych danin wprowadzonych przez rząd oraz – najprawdopodobniej – gigantycznej kary nałożonej na sieć Biedronka przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za wykorzystywanie przewagi wobec polskich dostawców.