Ceny mieszkań rosną. Czy pęknie bańka i nastąpi kryzys? Które miasta są zagrożone?

– Fakty są takie: do 2017 r. we wszystkich największych aglomeracjach rosła siła nabywcza ich mieszkańców na rynku mieszkaniowym – czytamy w raporcie GetHome.pl. – Od 2018 r., a w niektórych miastach od 2019 r., dostępność mieszkań zaczęła się pogarszać. Jednak, z wyjątkiem Katowic, nie są to spektakularne zmiany. Ponadto w Poznaniu i Krakowie dostępność mieszkań na rynku pierwotnym w 2020 r. była wyższa niż w połowie poprzedniej dekady.

– Na rynku pierwotnym tylko w Szczecinie mamy do czynienia z wyraźnym pogorszeniem relacji cen mieszkań do zarobków – podkreśla Wielgo. – Może to być jednak skutkiem wprowadzenia do sprzedaży puli mieszkań z wysokimi jak na ten rynek cenami. W pozostałych miastach – summa summarum – dostępność nowych mieszkań nie zmieniła się lub nawet minimalnie wzrosła. To świadczy o dobrym dopasowaniu oferty firm deweloperskich do popytu.

Spekulanci napompują bańkę cenową?

Przed rokiem 2008 do narastania bańki cenowej w znacznym stopniu przyczyniła się działalność spekulantów. Jak przypomina ekspert GetHome.pl, nabywali oni całe pakiety mieszkań, po czym odsprzedawali je z zyskiem, i to jeszcze przed zakończeniem budowy. Było to możliwe, bo deweloperzy budowali za mało lokali w stosunku do potrzeb, a więc Polacy byli gotowi odkupować te już zbudowane od spekulantów za ogromne pieniądze.

Dodajmy, że powodowało to wiele niekorzystnych zjawisk: w odpowiedzi na sztucznie rozdmuchany popyt deweloperzy gwałtownie podnosili ceny, a obietnica bajońskich zysków sprawiała, że do budowy mieszkań brało się wiele firm bez odpowiednich funduszy i doświadczenia, co nieraz kończyło się upadłościami.

Obecnie również wiele osób kupuje mieszkania w ramach inwestycji – pod wynajem lub po prostu z myślą zabezpieczenia oszczędności przed inflacją. Deweloperzy szacują, że na niektórych osiedlach nawet 25–50 proc. lokali trafia w ręce inwestorów. Czy to oznacza, że grozi nam powtórka z 2008 r.? Zdaniem eksperta GetHome.pl takie ryzyko istnieje tylko na niektórych lokalnych rynkach, głównie warszawskim.