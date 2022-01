Ceny gazu dla biznesu. PGNiG obniża stawki dla firm o 25 proc.

Od piątku do końca lutego 2022 roku klienci biznesowi PGNiG zapłacą o 25 proc. mniej za dostawy gazu - poinformował operator. Obniżka zostanie zastosowana automatycznie (nie wymaga żadnych działań klientów) dla wszystkich stawek w cenniku „Gaz dla Biznesu” nr 9 - informuje PGNiG. Na obniżce skorzystają m. in. piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe.

- Wprowadziliśmy dla Polaków szereg zmian łagodzących skutki gigantycznych podwyżek. Wdrożyliśmy dwie Tarcze Antyinflacyjne, znowelizowaliśmy prawo energetyczne, zadbaliśmy o odbiorców indywidualnych i podmioty wrażliwe. Prawo europejskie uniemożliwiło nam dodanie do tej grupy przedsiębiorców. Na szczęście mamy firmy takie jak PGNiG Obrót Detaliczny, które pozostają w państwowych rękach. Zleciłem, że gdy tylko pojawi się taka możliwość, należy podjąć działania, które ulżą również przedsiębiorcom. Udało się to zrobić. Już od dziś obowiązywać ich będą niższe ceny. Ze względu na to, że sytuacja na rynku nieco się stabilizuje, PGNiG Obrót Detaliczny może to uwzględnić - zwraca uwagę Jacek Sasin, wicepremier oraz minister aktywów państwowych.