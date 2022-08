Centrum badawczo-rozwojowe z Krakowa zajmie się rozwojem technologii V2X, czyli komunikacją na linii człowiek-samochód

V2X, czyli nowoczesny język samochodów

Bezpieczniejsze drogi, bardziej przepustowe trasy i zmniejszenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko - to tylko niektóre z obszarów, na które wpływ będzie miała technologia V2X.

Zdaniem Jagyan Mishra, Global Head of Delivery w firmie L&T Technology Services (LTTS), V2X potrafi nie tylko zachowywać się jak kumpel, z którym można swobodnie się komunikować. Może też być aniołem stróżem kierowcy. System dba bowiem o bezpieczeństwo dzięki alarmom, które ostrzegają o potencjalnych kolizjach na skrzyżowaniach, zbliżaniu się do ostrego łuku czy ryzyku utraty kontroli nad autem. W razie potrzeby kierowca może też skorzystać z takich funkcji, jak tempomat i system ostrzegania o nieplanowanej zmianie kierunku jazdy. Z kolei ostatnia innowacja, technologia vehicle-to-grid, pozwala akumulatorom samochodowym oddawać energię do sieci energetycznej, w przypadku posiadania jej nadwyżki.