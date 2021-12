Centralne Targi Rolnicze 2021. Paweł Wojcieszak, ARiMR: "Łączna pula na płatności bezpośrednie to 15 miliardów złotych"

- Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich od 18 października - mówił w rozmowie z nami Paweł Wojcieszak z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. - Od 1 grudnia rozpoczniemy wypłatę pozostałych płatności bezpośrednich - dodaje. Łącznie w puli, tylko na te programu, jest 11,8 miliarda złotych. Większość przeznaczona zostanie na dopłaty bezpośrednie, które do tej pory otrzymało ponad 1,1 miliona rolników.

Zaliczki wypłacane są w wysokości ok. 70 proc. dopłat bezpośrednich. W sumie cała pula wsparcia, którą dysponuje ARiMR to niemal 15 miliardów złotych. - My wypłaciliśmy już 9,6 mld. Większość jest już na kontach rolników - mówił Paweł Wojcieszak. - Bardzo proszę rolników, żeby sprawdzili czy numer konta, który został podany, jest aktualny. Bo jeśli nie to pieniądze po kilku dni do nas wracają.