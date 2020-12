Centralna Liga Juniorów U-17: Ursus kończy rundę na piątym miejscu po porażce z Legią. Podsumowanie rundy

- Przejmowałem zespół przed pandemią i nie mieliśmy okazji grać wcześniej o punkty. Debiut miałem już w CLJ. Jestem osobą która zawsze wierzy w to co robi. Mamy drużynę inteligentną, pracowitą, widać w chłopakach zapał. Myślę, że w następnym sezonie będzie lepiej - mówi Szulc.

- Będziemy pracowali nad utrzymaniem się przy piłce. To chcemy poprawić. Przez pierwsze 15 -20 minut drugiej polowy Legia kontrolowała mecz, a my do nich nie doskoczyliśmy. Musimy popracować nad tymi rzeczami - mówi.

Najlepszym strzelcem Ursusa w rundzie jesiennej został Patryk Abbassi, który 6 razy trafił do siatki. Królem strzelców został natomiast Oskar Białek z MKS Polonii Warszawa - 11 goli.