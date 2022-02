Celebryci i fikcyjne faktury. CBA zatrzymało 20 osób

We wtorek funkcjonariusze stołecznej delegatury CBA zatrzymali 20 osób w związku ze śledztwem dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur o łącznej wartości ok. 50 mln zł.

Zatrzymane przez CBA osoby to przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy kupowali nierzetelne faktury - wyjaśnił portalowi tvp.info prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Podejrzani kupowali fałszywe faktury, by zaniżyć wartość podatku, który musieli zapłacić. Prokuratorzy już postawili im zarzuty z kodeksu karnego oraz karnego skarbowego. Większość podejrzanych przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, które pokrywają się z dotychczasowymi ustaleniami śledczych.

Głównym podejrzanym w sprawie jest 48-letni mężczyzna zarządzający warszawską agencją eventową, który usłyszał zarzuty popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej. W sprawę zamieszane są także znane osoby ze świata show-biznesu. Zarzuty usłyszała już m.in. prezenterka TVN Dorota G. oraz jej agent, gitarzysta Lady Pank Jan B. oraz aktor Tomasz O.