CD Projekt Red ofiarą cyberataku. Spółka wydała komunikat. Hakerzy żądają okupu

- Niezidentyfikowany podmiot uzyskał nieautoryzowany dostęp do naszej sieci wewnętrznej, zebrał pewne dane należące do grupy kapitałowej CD PROJEKT i zostawił list z żądaniem okupu, którego treść podajemy do publicznej wiadomości. Pomimo, że niektóre urządzenia w naszej sieci zostały zaszyfrowane, nasze kopie zapasowe pozostały nienaruszone. Zabezpieczyliśmy już naszą infrastrukturę IT i rozpoczęliśmy przywracanie danych- napisano.