CBŚP tylko w tym roku zabezpieczyło majątek przestępców na kwotę blisko pół miliarda złotych. "W większości są to nieruchomości i samochody"

- Zabezpieczenie majątkowe, które wynika z prawa karnego procesowego daje możliwość skutecznego odebrania podejrzanym dochodów, które zostały uzyskane w wyniku popełnionych przestępstw. Jest to bardzo skuteczne narzędzie stosowane w zwalczaniu przestępczości. Dlatego też policjanci dążą do ustalenia faktycznego majątku należącego do podejrzanych, aby pozbawiać ich owoców pracy- podano w komunikacie.

Śledczy zabezpieczyli majątek o wartości ponad 31 mln zł

Poinformowano także, że w ramach prowadzonych dwóch postępowań w Białymstoku zabezpieczono majątek należący do podejrzanych na łączną kwotę ok. 31,3 mln zł. Jedno ze śledztw jest prowadzone wspólnie z Podlaską Krajową Administracją Skarbową. - Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, a prokuratorzy z Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zabezpieczyli majątek- podano w komunikacie.