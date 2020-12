CBŚP: Rozbojami wyrównywali straty za zlikwidowaną plantację konopi

CBŚP wskazuje, że wszystko zaczęło się w 2017 roku. Wówczas niemieckie służby zlikwidowały na terenie Niemiec plantację konopi innych niż włókniste. Przejęto wtedy prawie 300 roślin. Uprawa została zlikwidowana jednak, jak wynika z ustaleń policjantów Biura, nie wszyscy zakończyli na tym sprawę. Plantacja była prowadzona w wynajętym domu Polaka i to właśnie on stał się celem osób, które liczyły na zysk ze sprzedaży marihuany.

Już od momentu likwidacji uprawy konopi właściciel nieruchomości zaczął dostawać pogróżki z żądaniem pieniędzy za „straty” jakie ponieśli członkowie gangu. Groźby kierowane były nie tylko wobec właściciela domu, ale także wobec jego rodziny. Mężczyzna był zastraszany, bity i sukcesywnie zabierano mu pieniądze. Łącznie stracił aż 85 tys. euro. Mając świadomość, że sam nie rozwiąże tego problemu poinformował o zdarzeniach policjantów. Funkcjonariusze z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zweryfikowali wszystkie informacje, docierając do wciąż nowych wiadomości.

Trzy osoby z zarzutami

Na bazie tych informacji Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo. Dokładne ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do 3 Polaków, którzy zostali zatrzymani. Działania zostały przeprowadzone na terenie woj. mazowieckiego. Wówczas to także, ustalono majątek należący do podejrzanych, a następnie zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien mienie w wysokości blisko miliona złotych. W trakcie zatrzymań wsparcia udzielili technicy kryminalistyki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Płocku, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. rozboju, wymuszeń rozbójniczych, uprawy konopi inne niż włókniste oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu 3 mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.