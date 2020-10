CBA zatrzymało byłego Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniewa N.

Profesor Simon: Cała Polska będzie zaraz czerwoną strefą. Opowiadajcie dalej, że koronawirus to wymysł Trumpa

Na Dolnym Śląsku potwierdzono dziś aż 101 nowych zakażeń koronawirusem, a w całej Polsce - prawie 2300. To rekordowe liczby od początku epidemii. - Dla mnie te liczby wcale nie są szokujące – mówi portalowi prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu. - Można było się tego spodziewać. Mamy epidemię. Poluzowano część obostrzeń, ludzie wrócili z wakacji do zamkniętych pomieszczeń, dzieci do szkół. Do tego cześć społeczeństwa opowiada, że koronawirus to wymysł Trumpa i opłacanych lekarzy. Takie są skutki. Będzie jeszcze więcej zakażeń.