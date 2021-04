CBA w domu syna szefa NIK. Banaś: To przypomina mi czasy bolszewickie

Dodał, że funkcjonariusze CBA wskazał, że to już kolejne przeszukanie na terenie tej samej nieruchomości. - Mój syn od przeszło roku, podobnie jak ja, był stale inwigilowany i represjonowany wraz z całą rodziną. Dzieje się tak dlatego, by zmusić mnie do rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa NIK i zmiany wyników zakończonych oraz prowadzonych kontroli – mówił prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Banaś: To przypomina mi czasy bolszewickie

Prezes NIK mówił, że czynności przeszukania dotyczyły jego syna, ale także synowej. - Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli jej prywatne i służbowe dane znajdujące się w dokumentach, telefonach i komputerach – stwierdził.

Banaś przekonywał, że czynności przeszukania były zaplanowane tak, aby podczas przeszukania obecna była jego moja żona, co ma być „dodatkowym elementem nacisku na jego osobę”.

- To przypomina mi czasy bolszewickie, kiedy po ogłoszeniu stanu wojennego za to, że byłem patriotą, wiernym Polsce i „Solidarności”, zostałem aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Dzisiaj, w rzekomo wolnej i niepodległej Polsce, obecna władza robi to samo. Kto się z nią nie zgadza, na podstawie pomówień może być w każdej chwili aresztowany i skazany – mówił szef NIK.

Stwierdził przy tym, że to co się dzieje to „w czystej postaci państwo policyjne, w którym rządzą służby, a nie premier, prezydent czy parlament”. - Dzisiaj NIK to jedyna niezależna instytucja, na którą nie ma wpływu władza rządząca i żadna partia polityczna. Tak być powinno, bo taki był powód jej powołania. Zapewniam, że do końca mojej kadencji będę bronił niezależności NIK i żadne prowokacje i fałszerstwa służb temu nie przeszkodzą – mówił Marian Banaś.