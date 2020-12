CBA rozpracowywało firmę Adama Hofmana R4S. Ponad milion zł od spółek skarbu państwa

W kurii odnalazł się list ks. Isakowicza do kardynała Dziwisza w sprawie molestowania ministranta?

W krakowskiej kurii miał zostać odnaleziony list, w którym ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski informował kard. Stanisława Dziwisza o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księży. "Z rozmowy z abp. Stanisławem Kardynałem Dziwiszem wiem, że po odnalezieniu listu przypomniał on sobie tę sytuację [....] - informuje Dr Michał Skwarzyński na stronie internetowej Ordo Iuris. To byłby nagły zwrot w całej sytuacji, ponieważ do tej pory kardynał Dziwisz przekonywał, że nie przypomina sobie takiej korespondencji.