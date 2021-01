CBA: Kolejne zatrzymania ws. Sławomira Nowaka

Próbował wymusić na znajomej kobiecie zwrot pieniędzy bijąc ją i podtapiając w rzece? Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Gdańska Prokuratura Okręgowa postawiła obywatelowi Ukrainy zarzut pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem w celu zmuszenia pokrzywdzonej kobiety do zwrotu pieniędzy. Jak mówią śledczy, mężczyzna bił ją oraz podtapiał w rzece. Do zdarzenia doszło 28.12.2020 roku w Gdańsku. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.