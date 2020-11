Cash Lajf Balans: Kampania jest skierowana do młodzieży z Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego

Twórcom kampanii zależało, aby przekaz dotarł do młodych ludzi w prosty, przejrzysty i przyjemny sposób. Dlatego specjalnie na potrzeby kampanii powstał cykl ośmiu inspirujących filmów poświęconych odrębnym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością i Funduszami Europejskimi.

Założenie własnej firmy to przede wszystkim wyzwanie, ale też nieustanny rozwój. Bycie własnym szefem oznacza umiejętne radzenie sobie nie tylko z formalnościami, lecz także ze zmieniającym się rynkiem. To również szansa na zmianę osobistą. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce zainspirować kampanią młodych ludzi, którzy mogą być taką zmianą zainteresowani.

Województwa Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, mają najniższy wskaźnik przedsiębiorczości wśród młodzieży. Większość osób w wieku 15-19 lat, które mieszkają w tych województwach, nie jest zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej. To właśnie do nich, ich rodziców i nauczycieli jest skierowana kampania.

Dialog z młodymi ludźmi odbywa się w ich naturalnym środowisku, czyli w mediach społecznościowych. Powstały profile kampanii na Facebooku i Instagramie. Ponadto do współpracy zaproszono influencerów – MaturaToBzdura (najpopularniejsza sonda uliczna) i GilathissNew (youtuber gamingowy).

Na stronie kampanii www.cashlajfbalans.pl do wygrania jest wiele atrakcyjnych nagród, które pomogą w rozwoju potencjału zarówno uczniów jak i szkół. W ramach kampanii powstały także gotowe scenariusze lekcji, do wykorzystania przez nauczycieli przedsiębiorczości, języka angielskiego i informatyki. Materiały do pobrania znajdują się na stronie kampanii.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na:

www.cashlajfbalans.pl

Facebook: Cash Lajf Balans

Instagram: cash_lajf_balans

YouTube: Cash Lajf Balans

Patronem medialnym kampanii jest Miesięcznik Cogito.