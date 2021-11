Carpaccio z buraka z jabłkiem i orzechami. Poznaj prosty przepis na pyszną wegetariańską przystawkę Katarzyna Puczyńska

24 listopada obchodzimy Dzień Buraka. Z tej okazji mamy dla Was ciekawy, prosty przepis. Carpaccio w wegetariańskiej wersji to świetny pomysł na efektowną przystawkę, która z pewnością wszystkim będzie smakować. Słodki burak, kwaskowe jabłko i chrupiące orzechy włoskie, a to wszystko doprawione pysznym sosem winegret. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis!