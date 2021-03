Carmelo Anthony lepszy od Hakeema Olajuwona. Caris Levert wygrał walkę z chorobą

- Jestem szczęśliwy, że tu jestem, że wciąż tu jestem. Cieszę się, że mogę wciąż grać i wspinać się w takich zestawieniach - dodał.

Szczęśliwa wymiana

Transfer Jamesa Hardena do Brooklyn Nets może zostać zapamiętany jako jeden z tych, które przesądziły o losach tytułu, ale dla Carisa LeVerta będzie to zawsze coś więcej. 26-latek powędrował najpierw do Houston, ale Rockets szybko go wymienieli w trzyzespołowej wymianie do Indiana Pacers. Tam podczas badań lekarskich wykryto u niego raka w lewej nerce.

Transfer uratował życie LeVertowi - gdyby nie obowiązkowe testy medyczne, prawdopodobnie musiałby czekać do kolejnego sezonu na diagnozę, czyli dodatkowe 9 miesięcy.

Dzięki szybkiej diagnozie i reakcji ze strony klubu zawodnik z powodzeniem przeszedł operację pod koniec stycznia i już zdążył całkiem udanie zadebiutować w barwach nowej drużyny. W sobotnią noc Levert zagrał 27 minut w starciu Pacers z Phoenix Suns (122:111) i zdobył 13 punktów oraz 6 zbiórek.