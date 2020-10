Carlo Acutis dokonał cudu, uratował życie ciężko choremu chłopcu. Dzięki temu stał się pierwszym błogosławionym millenialsem

Wielką pasją Carlo były komputery. Wielu nazywało of nawet bożym influencerem. Ale internet wykorzystywał internet do ewangelizacji. Stworzył stronę internetową, która katalogowała cuda eucharystyczne

Watykańska Rada Lekarska Kongregacji ds. Świętych pozytywnie oceniła cud przypisywany Acutisowi w listopadzie zeszłego roku, co otworzyło drogę do beatyfikacji.

Acutis, określany też jako „cyberapostoł Eucharystii”, urodził się w Londynie. Jego rodzice są Włochami i chłopiec przeniósł się z nimi do Mediolanu.

- Uważano go za komputerowego geniusza… Ale co on zrobił? Nie wykorzystywał tych mediów do czatowania, zabawy – mówiła jego matka Antonia Salzano w wywiadzie dla Vatican News.

Zamiast tego jego gorliwość dla Pana skłoniła go do stworzenia strony internetowej poświęconej cudom.

Acutis był religijny od najmłodszych lat, mimo że jego matka twierdziła, że rodzina rzadko chodziła do kościoła.

Kiedy nie pisał programów komputerowych ani nie grał w piłkę nożną, zajmował się ludźmi żyjącymi na marginesie.

- Ze swoich oszczędności kupił śpiwory bezdomnym, a wieczorami przynosił im gorące napoje – mówiła jego matka.