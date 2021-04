Carla Fernandes debiutuje po polsku. Nowy singiel Carli „OK” już w sieci. Zobacz kulisy nagrania klipu do piosenki "OK" [WYWIAD WIDEO]

Carla Fernandes tylko w muzotoku zdradza szczegóły z życia młodej gwiazdy muzyki pop

- Utwór "OK" opowiada o tym, że czasami warto posłuchać własnego serca i kierować się intuicją. Przy podejmowaniu ważnych decyzji każdy zdaje się mieć różne opinie, które mogą przyćmić to, czego tak naprawdę chcemy MY - mówi Carla.

Wraz z singlem na kanale Carli pojawił się także teledysk do najnowszego utworu powstały we współpracy z Dawidem Ziembą, odpowiedzialnym za wszystkie pozostałe teledyski wokalistki.

Singiel "OK" powstał we współpracy z parą twórców - Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy sami występują jako Hotel Torino.

Carla Fernandes dała się już poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w talent show oraz swoich anglojęzycznych singli. Nagrywała z zagranicznymi artystami, a jej piosenki pojawiały się na wielu zagranicznych playlistach New Music Friday.