Candy prezentuje innowacyjną pralkę o najwyższej klasie energetycznej A!

Od 1 marca 2021 roku, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązują w Polsce nowe zasady etykietowania energetycznego urządzeń AGD i produkty są teraz oznaczane wyłącznie w skali od A do G, bez „plusów”. Zmiana ta była konieczna, ponieważ brakowało już skali dla urządzeń o najwyższej efektywności energetycznej, a dodawanie kolejnych plusów do „A” stawało się nieczytelne. Tak więc teraz, według nowej skali, najwyższą efektywność energetyczną oznacza klasa A. I taką właśnie klasę posiada innowacyjna pralka Candy RapidO RO1484DWMCRE/1-S.

Pralka Candy posiada 16 programów prania, w tym aż 9 programów szybkich, które trwają mniej niż godzinę i pozwalają wybrać idealne parametry prania do każdego typu naszej garderoby. Jednym z nich jest – bardzo potrzebny w obecnych czasach podwyższonej troski o czystość i higienę – program prania w 60°C, Higiena+, gwarantujący perfekcyjną dezynfekcję i głębokie czyszczenie ubrań w zaledwie 59 minut. W pralce Candy bezpiecznie wypierzemy także nawet najbardziej delikatne tkaniny, takie jak jedwab, czy wełna. Nie musimy się już bać, że stracą one kształt czy rozmiar – gwarantuje to certyfikat Woolmark.

Urządzenie oferuje też wiele innowacyjnych funkcji. Jedną z nich jest Easy Iron, dzięki której wyprasujemy nasze ubrania łatwiej i w krótszym czasie, co zapewne ucieszy osoby, które nie przepadają za prasowaniem. Technologia Mix Power System+ pozwala z kolei na usunięcie trudnych zabrudzeń w niskiej temperaturze (nawet 20°C). Detergent jest najpierw rozpuszczany w wodzie i dopiero taka mieszanka jest dozowana bezpośrednio na ubrania, przez co skuteczniej usuwa nawet silne zabrudzenia. Przydatnym rozwiązaniem jest także funkcja KG Detector, która dostosowuje ilość wody do wsadu umieszczonego w pralce i automatycznie oblicza czas cyklu oraz ilość obrotów wirowania potrzebne do dokładnego wyprania odzieży, oszczędzając przy tym czas i energię.

A gdy zapomnimy dorzucić do prania skarpetkę czy ulubiony t-shirt, nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie prania zatrzymać pralkę. Wystarczy wcisnąć pauzę, otworzyć bęben, dorzucić zapomnianą rzecz, po czym można bezpiecznie kontynuować proces prania.

Warto także podkreślić, że pralka Candy RapidO RO1484DWMCRE/1-S wyróżnia się dużym załadunkiem 8 kg oraz eleganckim designem i wygodą obsługi. Wysoko umieszczony, duży otwór drzwiowy znacznie ułatwia wkładanie i wyjmowanie ubrań z bębna, co jest szczególnie pomocne, gdy pierzemy ciężkie zasłony czy koce. Użytkownicy docenią także łatwe sterowanie za pomocą czytelnego wyświetlacza oraz unikalnego, elektronicznego panelu sterowania umiejscowionego w obrębie drzwi pralki.

Firma Candy wyposażyła też pralkę w moduł wi-fi, który umożliwia sterowanie za pomocą smartfona. Dedykowana aplikacja Simply-FI pozwala wykonać zdalnie wiele czynności: sprawdzić stan pracy urządzenia, tworzyć własne programy prania, monitorować stan techniczny sprzętu, czy sprawdzić porady na temat najlepszej pielęgnacji tkanin.

Pralka Candy RapidO ROW4964DXH\1-S została wyposażona w niezwykle trwały i cichy silnik inwerterowy. Dzięki temu urządzenie jest wydajne i energooszczędne. Niewątpliwym jego atutem jest także 10 lat gwarancji na silnik.

Dostępność i cena

Pralka Candy RapidO ROW4964DXH\1-S dostępna jest w sieci sklepów RTV EURO AGD w cenie 1699 zł.