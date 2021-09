Campus Polska Przyszłości pomaga Platformie w szukaniu wyjścia z długotrwałego impasu [ANALIZA]

Campus Polska Przyszłości to pierwsze od bardzo dawna duże przedsięwzięcie, które niemal w pełni się Platformie Obywatelskiej udało. Po całym paśmie politycznych nieszczęść dotąd przerwanym jedynie powrotem Donalda Tuska, ma to wpływ nie do przecenienia na stan ducha działaczy i sympatyków Platformy - którzy właśnie poczuli, że mogą ruszać do walki o zwycięstwo w następnych wyborach. Równie ważne dla nich jest to, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski zdołali się podczas Campusu zaprezentować jako politycy, którzy - przynajmniej w wymiarze wizerunkowym, o personalno-taktycznym za wcześnie wyrokować - mogą ze sobą współdziałać i w jakimś sensie wzajemnie się uzupełniać. O ile zaś Platforma Tuska - bez Trzaskowskiego - byłaby skazana na rolę ugrupowania sentymentu za epoką 2007-2015, a Platforma Trzaskowskiego - bez Tuska - byłaby zapewne zbyt słabo sterowna i zbyt mocno pochłonięta wewnętrznymi sporami o przywództwo, o tyle Platforma Tuska i Trzaskowskiego może stać się groźna i dla obozu rządzącego i dla pozostałych uczestników polskiej opozycyjnej polityki.