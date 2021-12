Całkowity lockdown w Holandii z powodu omikronu? Tak doradza zespół ds. pandemii

Doradzający holenderskiemu rządowi Zespół ds. Zarządzania Epidemią (OMT) wydał rekomendację, by z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wariant omikron wirusa SARS-CoV-2, wprowadzić w tym kraju natychmiast całkowity lockdown - informuje PAP. Na sobotę zwołano nadzwyczajne posiedzenie gabinetu Marka Ruttego w tej sprawie.

Obecnie w Holandii do 14 stycznia obowiązują łagodne restrykcje przewidujące m.in. zamykanie sklepów i punktów usługowych do godziny 17. Eksperci sugerowali, że to zbyt rozluźnione obostrzenia i należałoby pozostawić otwartymi tylko supermarkety i apteki.

Według najnowszych danych statystycznych udział wariantu omikron wśród wszystkich zakażeń w stołecznym Amsterdamie gwałtownie wzrósł w ciągu kliku dni z poziomu 2,5 proc. do 25 proc. wykrytych zakażeń.

Prognozy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) wskazują, że omikron zdominuje zakażenia w stolicy Holandii już w przyszłym tygodniu.

Media spekulują, że w sobotni wieczór premier i minister zdrowia Holandii mogą ogłosić wprowadzenie ponownie całkowitego lockdownu.