Całkowity lockdown w Austrii: godzina policyjna przez całą dobę. Czy to powstrzyma zarazę?

NOWE Zdalne nauczanie ma dofinansowanie. 500 zł wsparcia wystarcza? Zobacz MEMY. Internet kpi. Bon dla nauczycieli w wysokości 500 zł to mało?

Zdalne nauczanie to w dobie koronawirusa rozwiązanie, którym muszą posługiwać się nauczyciele i uczniowie. Ci pierwsi otrzymają jednorazowe, rządowe wsparcie w wysokości 500 zł. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że za bon nauczyciele będą mogli kupić np. kamerki. Co na to nauczyciele? Ta kwota to za mało, by zaopatrzyć się we wszystko co niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Internauci natomiast mają memy. Zobacz je w galerii zdjęć.