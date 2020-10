Cała Polska protestuje, policja użyła gazu. Tłumy na ulicach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego

•Lublin

W Lublinie protestujący zdecydowali się na to, aby zablokować lubelskie ulice i przechodzić w kółko na pasach. Podczas manifestacji na al. Racławickich doszło do szamotaniny pomiędzy funkcjonariuszem a protestującym. 56-latek został zatrzymany. - Policjant od początku był wobec nas nieprzyjemny. Zaczepiał nas i był nieuprzejmy. Kazał nam zejść na chodnik, co zresztą zrobiliśmy. Mój partner stał na pasach i zajrzał w telefon. Policjant zaczął na niego krzyczeć, a później szarpał go, żeby zszedł z pasów. Podbiegł do niego drugi funkcjonariusz. Szarpali go, podduszali, zdjęli mu koszulkę. Wyglądało to naprawdę strasznie. Teraz jest zatrzymany i jest na IV komisariacie. Czekamy na prawnika - mówiła Czytelniczka Małgorzata, która była naocznym świadkiem tego wydarzenia.