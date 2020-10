Cała Polska od soboty czerwoną strefą - tego chce premier Mateusz Morawiecki. "Będę rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję"

Będzie łapanka lekarzy, by zajęli się chorymi na COVID-19? Niektóre zapisy ustawy o dobrym samarytaninie nie podobają się medykom

Procedowany właśnie w Sejmie projekt ustawy o dobrym samarytaninie, który w teorii ma zapewnić wsparcie dla medyków i służby zdrowia w walce z COVID-19, nie do końca podoba się środowisku medycznemu. Lekarze obawiają się, że będzie łapanka na lekarzy, by ściągnąć ich do walki z koronawirusem. - Lekarze 60+ i lekarki-matki karmiące to osoby z grupy ryzyka. Nie można ich powoływać do pracy - alarmują przedstawiciele służby zdrowia.