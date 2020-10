Cała Polska objęta „żółtą strefą”. Od soboty bez maseczki nie wyjdziemy z domu

Zapowiedział, że od 10 października wprowadzone zostaną w całem kraju zasady panujące do tej pory w strefach „żółtych”. - W strefie żółtej jest ponad 100 powiatów, więc zdecydowaliśmy o objęciu restrykcjami całego kraju. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które komunikacyjnie jest jasne dla wszystkich polaków – Polaków tłumaczy premier.

Andrusiewicz: Musimy liczyć się z większą liczbą ofiar

W środę rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w ciągu najbliższych dni musimy liczyć się z większą liczbą ofiar. - Jak podkreślają eksperci chociażby chorób zakaźnych, pacjent w stanie ciężkim, pacjent trafiający często na respirator, to jest czas w granicach 7 do 10 dni, kiedy niestety może się zdarzyć sytuacja, że sobie nie poradzi. Jeżeli więc w ostatnim czasie raportowaliśmy w okolicach 2 tysięcy przypadków (zakażeń - red.), to musimy się liczyć z tym, że w najbliższych 7-10 dniach będziemy mieli do czynienia z dość dużą liczbą zgonów – wyjaśniał. - Na dziś na pewno jesteśmy przygotowani do każdej sytuacji. Wolelibyśmy jednak, żeby te czarne scenariusze nie nastąpiły. Stąd te apele i to, co ogłaszaliśmy: zero tolerancji dla lekceważenia prawa – dodał.