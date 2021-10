Były szef MON sceptycznie ws. ustawy o obronie ojczyzny: Nie usłyszeliśmy konkretów. Jeśli to miało być wielkie dzieło...

Założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny zostały przedstawione we wtorek podczas konferencji prasowej ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego.

Główne cele ustawy to m. in. uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych RP, wdrażanie koncepcji obrony powszechnej, uproszczenie systemu służby wojskowej, odtworzenie systemu rezerw, lepsze szkolenie żołnierzy, zwiększenie zainteresowania służbą wojskową oraz stworzenie systemu zachęt dla potencjalnych kandydatów do służby wojskowej. - Wprowadzimy gwarancję powołania do służby dla najlepszych kandydatów. Gwarantujemy stałe zatrudnienia dla żołnierzy, którzy kończą etap dobrowolnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa będzie organizowana przez MON. Powołanie do dobrowolnej służby wojskowej na szkolenie zakończone przysięgą - uposażenie ok. 4400 zł brutto - wskazał podczas konferencji w Warszawie Mariusz Błaszczak.

Ustawa określa też nowy tryb finansowania, powołując Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu polska armia ma być finansowana z wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, środków z obligacji wyemitowanych przez BGK objętych gwarancją Skarbu Państwa, wpływów do budżetu oraz wpłat z zysku Narodowego Banku Polskiego. Szef MON podkreślił, że w celu zachęcenia do służby wojskowej i zwiększenia armii polskiej, wprowadzony zostanie system wsparcia dla studentów cywilnych zainteresowanych służbą oraz system korzyści dla studentów uczelni wojskowych.